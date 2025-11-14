女性が笑顔を見せる心理とは？気になる男性に向けた密かなアプローチ９つ
恋愛では男性にリードされることを好む女性でも、気に入っている男性に対しては、自分から密かなアプローチを仕掛けていることは多いものです。そんな、さりげなくてハッキリとはわからない女性からのアプローチには、どんなパターンがあるのでしょうか？ そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果を参考に、「気になる男性に向けた女性の密かなアプローチ９パターン」をご紹介します。
【１】谷間を強調するなど、ちょっとだけセクシーに見せる
胸の谷間を強調したファッションなど、ややセクシーな服装でアピールするパターンです。「友達というくくりではなく、女性として見て欲しいから」（１０代女性）、「気になる人に見られるとちょっと『ニヤッ』とする。興味のない人に見られると『イラッ』とする」（３０代女性）というように、女性は自分のセクシーさを自覚しているもの。それをわかりやすく示すときは、気になる男性へのアピールが含まれているのかもしれません。
【２】腕や手を触るなどのボディータッチをする
相手の男性の腕や肩に手を置くなど、ボディータッチをするパターンです。「好きな相手の腕をつい触ってしまう。少しでも好意があることに気付いて欲しいので」（２０代女性）、「酔った時は、好きな人の体を自然と触りたくなる。興味ない人には絶対にしない」（３０代女性）という意見のように、身体的な接触は、女性からわかりやすく好意を示す行動のひとつのようです。
【３】「これできないから教えて」など、ぶりっこ的な演技をする
好きな男性の前では、「かわいい女性」を演じてしまうパターンです。「知っていることでも知らないふりをして頼る」（２０代女性）、「いい歳でぶりっこする自分にゲッと思うけど、好きな人の前だと自然とかわいく振る舞ってしまう。もはや本能としか思えない」（３０代女性）という意見のように、好きな男性の前で「かわいい女性」を演じてしまうのは、多くの女性にとって自然な行動のようです。
【４】プライベートな話題など、ちょっとした秘密を打ち明ける
プライベートな話題や秘密を共有することで、相手との距離感を縮めるパターンです。「気になっている人には、自分の内面を知ってほしいから」（２０代女性）、「プライベートなことを話して、心を許していることを伝えたい。興味のない男性には絶対にしない」（２０代女性）という意見のように、プライベートな深い話をされたときは、女性からの信頼の証しと考えられるようです。
【５】自分から話しかける、話を広げようとする
相手の男性に対して、些細な用件でも積極的に話しかけるパターンです。「気に入っている男性にはたくさん構ってほしいから、くだらないことでもどんどん話しかける」（１０代女性）、「誰にでも聞ける質問なら、当然気に入っている人にします」（２０代女性）という意見のように、女性から男性に積極的に話しかけるときは、「相手を選んでいる」ことが多いと考えてよさそうです。
【６】相手男性の飲んでいるものを一口貰う間接キス
相手の男性が飲んでいる飲み物を、同じグラスやストローを使って飲むパターンです。「『一口ちょうだい』と言ってさりげなく貰う。内心すごくうれしい（笑）」（２０代女性）、「好きじゃない人との間接キスは絶対ムリ」（２０代女性）という意見のように、一見さりげなく行われる間接キスも、女性から行われる場合は密かなアピールであることが多いようです。
【７】LINEでハートマークなど、普段使わないスタンプを使う
LINEでハートマークなどのかわいらしいスタンプを多用するパターンです。「ハートマークを使うのは好きな人だけ。ほかの人に使って勘違いされたら困る」（２０代女性）、「気になる男性宛てには、動物とかかわいい感じスタンプ字をたくさん使います」（２０代女性）という意見のように、かわいいスタンプをふんだんに使ったLINEは、女性からの好意のアピールと考えられそうです。
【８】相手男性からの些細なLINEにも即返信する
気になる男性からのLINEに対して、些細な内容でもすぐ返信を送るパターンです。「気になる男性には即返信。興味のない人からのLINEは、面倒で返信しないことも」（２０代女性）、「好きな人からのLINEには、向こうからの返事が途切れるまで律儀に返し続けます」（２０代女性）という意見のように、LINEの返信数は、女性からの好意を測るわかりやすいバロメーターと言えそうです。
【９】どんなときも笑顔を絶やさない
気に入っている男性の前では、どんなときでもニコニコの笑顔を見せるパターンです。「気に入っている男性には、いつも笑顔の自分を見てほしいから」（２０代女性）、「廊下ですれ違う一瞬とか、どんなタイミングでも満面の笑顔を作って挨拶します」（２０代女性）という意見のように、いつ会っても笑顔で接してくれる女性は、男性に対して密かに好意を示してくれているのかもしれません。
さりげない日常生活のなかでも、女性は気になる男性に向けて、密かにメッセージを送っているようです。ほかにも「気になる男性に向けた女性の密かなアプローチ」のパターンがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
