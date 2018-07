アメリカ・オレゴン州の女性ローレン・テイラーさんが深夜に帰宅してリビングに入ると……何者かがソファの後ろに隠れ、彼女の方を見つめてきたそうです。

それは大きなピューマでした。

動物保護に関わっていた彼女は、刺激を与えないように家の外に出て、しばらく静観することにしました。

Woman says she urged Mountain Lion found snoozing on couch



家人の誰かが勝手口を開けっ放しにしていたため、入り込んでしまったとみられるピューマ。



ローレンさんが外に出ると、ピューマはぐっすりと眠り始めました。



しばらくして目を覚まし、ローレンさんと目が合うも……。

あくびするほどのリラックスぶり。

再び熟睡してしまいました。

夜が明けても眠り続けたことから、結局ローレンさんは6時間も外にいることになりました。

らちが明かないため彼女は裏手から家に入り、安全な階上から太鼓を鳴らす作戦に出ます。

こちらがその様子。

作戦は上手くいき、ピューマはドアから出て行きました。

ローレンさんによると、近辺で山火事があったことから、水を求めてやってきたのではないかとのこと。

時間はかかりましたが、彼女の冷静な行動によって平和解決となりました。

