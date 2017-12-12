北朝鮮戦からスタメン７人を入れ替えた日本代表。写真：山崎賢人（サッカーダイジェスト写真部）

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　12月12日に味の素スタジアムで開催されるE-1選手権の日本代表vs中国代表のスタメンが、19時15分のキックオフに先がけて発表された。
 
　GKの東口をはじめ、DFの植田、山本、三浦、MFの大島と土居、FWの伊東など12月９日の北朝鮮戦から７人を入れ替えた日本代表のメンバーは以下のとおり。
 
【スタメン】
GK
１ 東口順昭
 
DF
３ 昌子　源
６ 三浦弦太
21 山本脩斗
22 植田直通
 
MF
10 大島僚太
13 土居聖真
17 今野泰幸
 
FW
７ 倉田　秋
11 小林　悠
14 伊東純也
 
 
【控えメンバー】
GK
12 中村航輔
23 権田修一
 
DF
４ 谷口彰悟
５ 車屋紳太郎
19 初瀬　亮
20 室屋　成
 
MF
２ 井手口陽介
８ 郄萩洋次郎
16 三竿健斗
 
FW
９ 川又堅碁
15 金崎夢生
18 阿部浩之