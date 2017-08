kiri(R)クリームチーズを使用した「レアチーズケーキサンド」が登場です♪プレーンとブルーベリーの2種類の味が楽しめます(^^) #ローソン #サンドイッチ #LAWSON #kiriクリームチーズ #クリームチーズ #朝食 #ランチ #おやつ #japanesefood #instagood #foodstagram #foodpics #instagramjapan

A post shared by ローソン Lawson Japan (@akiko_lawson) on Jun 26, 2017 at 6:24pm PDT