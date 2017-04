音楽を伴った美しいCGアニメーションをリアルタイムに表示させるプログラムの「Demo(デモ)」は、小さなサイズでどれだけ美しい絵を描けるかの腕が競われる技術であり芸術です。わずか4KBで書かれたプログラム「Final Stage by 0x4015(Revision 2017)」のムービーが YouTube で公開されており、4KBイントロが到達した境地を見せつける圧巻のデキとなっています。final stage by 0x4015 :: pouët.nethttp://www.pouet.net/prod.php?which=69657わずか4KBの実行ファイルで作られる神秘的な映像・音楽のコラボレーションは、以下のムービーで視聴できます。Final Stage by 0x4015(Revision 2017)[4K INTRO COMPO|60FPS] - YouTube暗がりで怪しく光る物体。宇宙空間に浮かぶ、ピラミッドの形をした物体でした。巨大物体めがけて、編隊を組んだ宇宙船が向かっていきます。巨大物体の頂点の光に吸い込まれるように……内部へ突入。中は怪しい光がうごめく、魅惑的な世界。ラピュタの巨大な飛行石のような8面体のコアが、回転しています。コアの内部から激しい光。爆発したコアから逃れるように、宇宙船は巨大物体の外を目指します。狭い空間を縫うように飛行する宇宙船。出口は目前。間一髪、脱出に成功……したかに思えましたが……爆発で発生した光に飲み込まれてしまいました。宇宙船が爆風に包まれたところでムービーが終了。わずか4KBのサイズのプログラムでこのような美麗ムービーを描き出せるのは驚きですが、プログラムは以下のページで実際にダウンロードできます。final stage by 0x4015 :: pouët.nethttp://www.pouet.net/prod.php?which=696573Dアニメーションに幻想的な音楽を加え神秘的な映像を描き出す「Final Stage by 0x4015(Revision 2017)」は、0x4015ことファミべのよっしん氏の作品。日本を代表するDemoアーティストのファミべのよっしん氏は、0x4015クレジットで他にも「Optical Circuit(光回路)」という4KBの美麗プログラムも発表しています。[Demoscene] Optical Circuit by 0x4015@TDF2015 PC 4K Intro (FullHD 1080p) - YouTube