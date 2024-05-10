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パートの60代女性が右手の小指を挟まれ切断 北海道の昆布加工場で事故

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道・日高の浦河警察署は10日、昆布加工場で作業事故があったと発表した
  • パート従業員の60代女性が作業中、裁断機に右手の小指を挟まれたという
  • 女性は小指を切断する大けがで、病院に搬送されたが、命に別条はないそう
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