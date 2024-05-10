滋賀県長浜市で横断歩道の手前で停車中の車にトラックが追突し、そのはずみで押し出された車が横断中の小学生の列に突っ込み、小学生4人がはねられました。いずれも軽傷とみられます。10日午後3時半ごろ、滋賀県長浜市祇園町で通行人から「交通事故で小学生がまきこまれけがをしている」などと通報がありました。警察や消防によりますと、県道を走行中の大型トラックが横断歩道の手前で停車していた軽乗用車に後ろから衝突。