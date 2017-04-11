Apple¡¢Swatch¤Î¡ÖTick Different¡×¤ò¸¢Íø¿¯³²¤À¤È¤·¤ÆÄóÁÊ
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëSwatch¤¬¡¢Apple¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖThink¡¡Different¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡ÖTick Different¡×¤È¤¤¤¦¾¦É¸¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ç¡¢Apple¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Swatch¤ÏApple¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¶¯ÊÛ
¡ÖThink Different¡Ê°ã¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Îò»ËÅª¤Ê°Î¿Í¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë·Á¤Ç1997Ç¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿Apple¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖTick Different¡Ê°ã¤¦¤Õ¤¦¤Ë»þ¤ò¹ï¤à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Swatch¤¬2015Ç¯¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¾¦É¸¤Ï¡¢Apple Watch¤Ø¤Î¤¢¤Æ¤Ä¤±¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¨¥Ã¥¯»á¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Apple¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Swatch¤¬80Ç¯Âå¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖAlways different, always new¡Ê¤¤¤Ä¤â°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ÖÁ°²Ê¡×¤¢¤ê
Swatch¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º»á¤¬¿·ºîÈ¯É½²ñ¤Ç¹¥¤ó¤ÇÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖOne More Thing¡Ê¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Apple¤¬¡ÖiWatch¡×¤È¤¤¤¦¾¦É¸¤òÅÐÏ¿¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖiSwatch¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æº¹»ß¤á¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖTick Different¡×¤òSwatch¤Î¡ÈË¸³²¡É¤À¤È¤¹¤ëApple¤ÎÁÊ¤¨¤Ïº£²ó¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÏ¢Ë®¹ÔÀ¯ºÛÈ½½ê¤Ç¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËApple¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖTick Different¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃÎ¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖThink Different¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡¢¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Source¡§AppleInsider
(kihachi)