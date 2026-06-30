毎日のメイクに欠かせないリップだからこそ、発色や色持ちだけでなく、うるおいや心地よさにもこだわりたいもの。そんな大人の女性にぴったりな新作として、SINN PURETÉから「リップタッチ オイルティント」が登場します。グロスとティントの魅力を掛け合わせた新発想のリップは、ツヤ・発色・色持ち・うるおいを1本で実現。全5色の洗練されたカラーとともに、その魅力をご紹介します。 ツヤも色持ちも叶える新オイル