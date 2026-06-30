ふっくら卵焼きが具になるなんて！【画像を見る】半熟に熱した卵がそうめんにごちそう感をプラス「ねぎだく卵」ゆで時間が短く、サッと作れるそうめん。便利なそうめんに具をプラスして、栄養もボリュームも満足メニューに！料理研究家の池田美希さんに教わる、短時間で作れる卵を使ったそうめんによく合う具をご紹介します。＊＊＊■ねぎだく卵ふっくら卵焼きが具になるなんて！ 「ねぎだく卵」【材料】(2~3人分)・卵…2個