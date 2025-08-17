人それぞれの「趣味」は、パーソナリティを表す大切な要素のひとつ。恋愛においても、女性の熱中している趣味が、男性の興味をひくきっかけになることが往々にしてあります。そこで今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が聞くだけで好きになりそうな、女性がハマっている趣味９パターン」をご紹介します。【１】部屋にいい匂いが漂っていそうな「アロマ」「香りにこだわる繊細さがいい。本人からもいい匂いがし