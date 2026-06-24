ジョナサン公式Xアカウント（＠jona_official_）は、すかいらーくグループの和テイストのカフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを公開しています。2026年6月30日まで使えるクーポンを紹介します。キッズメニューやアルコールが"半額"になるなど、大人も子どももお得に食事が楽しめるクーポンです。お絵描きパンケーキは329円にまずは、クーポンで半額になるメニューを紹介します。＜キッズメニュー全4品＞●ハンバー