フライングタイガーでは、2026年6月19日から、「サマーセール」を全国の店舗とオンラインストアで開催しています。季節ものもお得にゲット最大600商品がお得な価格で購入できます。これからの季節に活躍するアイテムたちもラインアップ。手ごろな価格で手に入れるチャンスです。 たとえば、ペーパーナプキンは55円、毎日使いたくなるグラスも110円に。夏に活躍するキュートなスイカ柄の扇子は220円で購入できます。 気になる人は