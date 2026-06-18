ドウシシャは6月18日、「ゴリラの裸足（はだし）」を、ドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」にて販売を開始します。■立体的なゴリラの顔で歩くたびに足裏を刺激同商品は、足裏をぐりぐりと刺激する立体感のある健康サンダル。インソール部分のほか、アウトソールやアッパー部分にいたるまで、球体が集合したような凹凸のあるデザインとなっています。また、中央部分には、他の凹凸より約5mm高く設計した立体的