ファン・デル・ファールトのコメントが波紋

元オランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールトは、現地時間6月14日に行われたワールドカップ（W杯）のオランダ代表対日本代表戦後、日本の選手に対する差別的な発言によって物議を醸している。

英紙「メトロ」は、ファン・デル・ファールトが「猛烈な批判を浴びている」と報じた。

ダラスで行われたW杯グループFのオランダ代表対日本代表戦は、2-2の引き分けに終わった。後半にDFフィルジル・ファン・ダイクのゴールでオランダ代表が先制したものの、日本代表はFW中村敬斗の得点で同点に追いつく。その後、オランダ代表が再び勝ち越したが、試合終了間際にMF鎌田大地のゴールが決まり、白熱した一戦は勝ち点1を分け合う結果となった。

試合後、現地のテレビ番組に出演したファン・デル・ファールトは、鎌田の同点ゴールの場面におけるDFミッキー・ファン・デ・フェンの守備対応を分析した。その際、オランダ代表DFが対応に苦戦した理由は、日本の選手たちが似ているからかもしれないと冗談めかして言及。これに対して同紙は、「衝撃的なコメント」と問題視している。また、問題の発言が「完全に間違った理由で出回っている」と指摘した。

さらに記事では、日本の選手に対する一連の言葉について「言い訳の余地がない発言」と厳しく非難。その問題発言の前にも、ファン・デル・ファールトはファン・ダイクの体の向きの作り方を大型航空機に例えて批判していた。結果的にファン・ダイクがこの試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたことを踏まえ、元名手による解説の姿を「信じられないほど愚か」と切り捨てている。大会の熱戦が続く裏で、元オランダ代表MFの振る舞いが厳しい視線を向けられている。（FOOTBALL ZONE編集部）