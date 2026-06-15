6月21日の、ミッフィーの誕生日を記念して、千葉にある素材にこだわる菓子店・オランダ家にて限定ケーキが販売される。＞＞＞かわいくて美味しいミッフィーケーキをチェック！（写真8点）『ミッフィー』は、小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと家族やおともだちが繰り広げるあたた