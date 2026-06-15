【ミッフィー】6月21日のお誕生日をケーキでお祝い！
6月21日の、ミッフィーの誕生日を記念して、千葉にある素材にこだわる菓子店・オランダ家にて限定ケーキが販売される。
＞＞＞かわいくて美味しいミッフィーケーキをチェック！（写真8点）
『ミッフィー』は、小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公。
正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
そんなミッフィーのお誕生日をお祝いして、2026年6月21日（日）〜6月28日（日）の期間、オランダ家各店舗（※一部店舗除く）にて限定ケーキ3品が販売される。
ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーのお顔とフルーツが飾られた「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」、トロピカルで甘酸っぱく濃厚なパッションカードとマンゴーのムースとココアスポンジを重ね、マンゴーのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーのお顔を飾った「ミッフィーケーキ マンゴーパッション」、爽やかな酸味の効いた濃厚なラズベリーカードとピーチのムースとスポンジを重ね、ピーチのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーのお顔を飾った「ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ」の3種。
ぜひ限定ケーキでミッフィーのお誕生日をお祝いしよう。
また、6月12日（金）からは『ミッフィーとお友達』をテーマにミッフィーサブレ・メラニーサブレの個包装・箱・缶をパッケージリニューアルしている。見て可愛い、食べて美味しいサブレはおやつや贈り物にもおすすめだ。
＞＞＞かわいくて美味しいミッフィーケーキをチェック！（写真8点）
『ミッフィー』は、小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公。
正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーのお顔とフルーツが飾られた「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」、トロピカルで甘酸っぱく濃厚なパッションカードとマンゴーのムースとココアスポンジを重ね、マンゴーのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーのお顔を飾った「ミッフィーケーキ マンゴーパッション」、爽やかな酸味の効いた濃厚なラズベリーカードとピーチのムースとスポンジを重ね、ピーチのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーのお顔を飾った「ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ」の3種。
ぜひ限定ケーキでミッフィーのお誕生日をお祝いしよう。
また、6月12日（金）からは『ミッフィーとお友達』をテーマにミッフィーサブレ・メラニーサブレの個包装・箱・缶をパッケージリニューアルしている。見て可愛い、食べて美味しいサブレはおやつや贈り物にもおすすめだ。
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