2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターで日本代表の練習を取材。メディア公開された冒頭15分の選手たちの様子をチェックしたあと、メディアセンターに戻った。すると、日本サッカー協会の広報から「これから山本昌邦技術委員長から連絡があります」とのアナウンスがあった。この日の練習、遠藤航の姿がなかったので、この段階でおおよその事情は察しがついた。会見する場所に向かう途中、知り