ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が9日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。自身に寄せられるDMについて苦言を呈した。山口には多数の目撃DMが来るという。「池袋で見ました、オーラすごいですね」「キャバクラで見ました」などのDMを紹介。池袋には何年も行ってないという。「俺じゃないし、俺だったとしてもそれを言ってくるのは嫌だ