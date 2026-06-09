北中米ワールドカップで日本と対戦するオランダ代表に、ショッキングなニュースが舞い込んできた。メンバーに選出されていた重要戦力のユリエン・ティンベルが、本大会を欠場することになった。オランダ・サッカー協会（KNVB）が現地６月８日に公式発表した。所属するアーセナルでも主力を担う24歳のDFは、鼠径部の負傷により３月の中旬から戦線を離脱。５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰していたが、KNVBによれば、