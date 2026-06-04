イートウイングが運営する「漁港⾷堂 三方（さんぽう）」が5⽉25日、東京都多摩市にオープンしました。多摩センター駅おちあい横丁内。サンリオピューロランド近くの立地です。■ランチ食べ放題、夜はアラカルト・コースも充実！テレビにも取り上げられた話題の「刺身食べ放題 漁港食堂」。刺身をはじめとした様々な料理が、セルフ形式で60分間食べ放題です。長崎県や高知県大月町の蓄養本鮪、高知県宿毛の鰤など日々8