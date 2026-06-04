東京初、多摩市に！ TVでも話題の刺身食べ放題「漁港食堂 三方」がオープン

イートウイングが運営する「漁港⾷堂 三方（さんぽう）」が5⽉25日、東京都多摩市にオープンしました。多摩センター駅おちあい横丁内。サンリオピューロランド近くの立地です。

■ランチ食べ放題、夜はアラカルト・コースも充実！

テレビにも取り上げられた話題の「刺身食べ放題 漁港食堂」。刺身をはじめとした様々な料理が、セルフ形式で60分間食べ放題です。

長崎県や高知県大月町の蓄養本鮪、高知県宿毛の鰤など日々8種類以上の刺⾝ネタを全国より仕⼊れ、旬の食材も季節に応じて提供しています。

今回の「漁港食堂 三方」はランチは従来通りの刺身食べ放題に加え、単品メニューで海鮮丼や刺身定食もラインナップ。日常使いで利用しやすくブラッシュアップしています。

また、夜はアラカルトメニューも充実させており、和食の王道の刺身・天ぷら・寿司もお酒とともに楽しめるコンセプトに一新。ドリンクもハイボール・レモンサワー等198円（税込）〜安価に提供します。

◇出店エリアを全国に拡大中！

今年4月23日オープンした横浜鶴見店に続き6店舗目と拡大中！！！

2025年9月20日に神奈川県秦野市にオープンした「漁港食堂 秦野店」は、12時に100名以上が行列を作った日もあるほど話題となりました。

今年は7月下旬に神戸三宮にも出店を計画しています。既存の各店舗では予約も可能なので、詳細は店舗まで問い合わせてください（ネット予約可能）。

■漁港食堂 三方 多摩センター店

2026年5月25日 11:30〜NEW OPEN！ 「美味しさ」と「楽しさ」の追求

・「漁港食堂 三方 多摩センター店」東京都多摩市落合1‐11‐3おちあい横丁2階

多摩センター駅から徒歩2分のロケーションでアクセス抜群の店舗。席数は72席でカウンター席・個室も充実し、喫煙室もあります。

ランチは刺身食べ放題（60分：大人3,630円〜）に加え、単品の海鮮丼8種類、定食3種類とお客様の利用動機に応じた普段使いも可能な営業を行います。

刺身食べ放題の価格はダイナミックプライシング制を導入し、シルバー特典で60才以上は終日3,300円で、利用しやすさを追求。

ディナーは単品メニューとコースも充実し、ふぐ三昧コース、刺身食べ放題コースが4,980円から楽しめるハイブリッド業態を目指しています。

「三方」という屋号は、近江商人の活動の理念に敬意を表し命名されました。ネタ・価格・雰囲気よし！

▶「単品おすすめメニュー」一部紹介

■ランチ食べ放題価格およびラインナップ

本マグロが入った豪華刺身食べ放題！

食べ放題の目玉は、数量限定で提供する長崎県産の「生本マグロ」！

蓄養の生・本マグロは冷凍することなく店舗に届けられ、とろけるような舌触りと濃厚な旨味は格別です。この機会にぜひ、本物のマグロの味を堪能してみては？

日々8種類以上の刺⾝ネタに加え「漁港食堂 三方」の食べ放題は、新鮮な刺身だけではありません。サラダ、惣菜、揚げ物、天ぷら、自家製カレー、あら汁、季節のフルーツ、デザートなど、和食の枠を超えた豊富なサイドメニューも全て食べ放題で楽しめます。

キッズから大人まで、幅広い世代のゲストに満足してもらえる内容となっています。

※本鮪は長崎県の仕入れ先より独自ルートで仕入れており数量限定となる日も発生します。

◇【ディナーコース紹介】

■ドリンク低価格宣言！！！

終日リーズナブルに提供します！

「ハイボール」「氷結無糖レモンサワー」「赤玉ワインサワー」が1杯198円（税込）。「漁港食堂三方」は、ドリンクメニューも大変お得な価格設定となっています！

■夢のようなひと時を「漁港食堂 三方」で

「漁港食堂 三方」では、新鮮な刺身をはじめ、揚げ物やお惣菜、デザートを心ゆくまで食べ放題で味わえます。お刺身好きにも、食べ放題好きにも堪らない、夢のようなひと時を思う存分堪能できます。

刺身・珍味・惣菜等は日々仕入れを考え、旬・季節の食材も取り入れ飽きがこないよう工夫されており、ご飯との相性も抜群！

また鮮度抜群のお刺身をお酒とともに一杯やるのも、格別な時間になること間違いなしです。

ディナーでも「刺身食べ放題4,980円コース」も用意。コースではお刺身を立席せずに提供され、ゆっくり食事を楽しめるため、存分に満足できるようになっています。海鮮丼・お弁当のテイクアウトも可能です。

サンリオピューロランドで遊んだ後は「漁港食堂三方」へ！ ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■店舗情報

店名：漁港食堂 三方 多摩センター店

住所：〒206-0033 東京都多摩市落合1-11-3 おちあい横丁2階201号室

電話番号：042‐316‐9306

営業時間：

・ランチ …… 11:30〜15:00 （ラストオーダー14:30）

※ビュッフェ式の刺身食べ放題はランチのみ、コース・アラカルト利用可

・ディナー … 17:00〜23:00 （ラストオーダー22:30）

※ディナーはコース・単品での営業

※立席なしのディナー「食べ放題コース」もあり

席・設備：72席 カウンター12席、個室7部屋、40名以上の宴会場、喫煙室設置

定休日：なし

駐車場：なし（※近隣に有料駐車場多数あり）

（エボル）