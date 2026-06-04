【モデルプレス＝2026/06/04】タリーズコーヒーから、季節限定フローズンドリンク「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」が6月10日（水）より登場。16時以降に対象商品を注文すると無料でホイップクリームが2倍になる“夜タリ”も開催される。【写真】タリーズ夏のご褒美フローズン、夜はホイップ“2倍”◆国産フルーツを使った贅沢フローズン2種新作フローズンドリンクは、“デイタイムもナ