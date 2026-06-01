久しぶりにリフレッシュできた帰省の最後に、警察からの思いがけない電話が。【漫画】本編を読む漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後間もない時期に夫が大麻所持で逮捕されるという衝撃的な実話エッセイである。今回は、Reina(@Reina770)さんが描く本作の12〜16話を紹介。さらに、夫婦関係が悪化していた当時の心境や、逮捕前に違和感はなかったのかについても話を聞いた。■離れて気づいた自分の本音『出産から5