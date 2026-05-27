イラストレーターのサユリンゴさんの漫画「食事の後の出来事」がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むうっかり息子の前でオナラをしてしまった母。恥ずかしさを感じていると、息子が…という内容で、読者からは「ほれた」「なんて優しいの」「将来モテモテだな」などの声が上がっています。気まずい空気を一変させた、イケメンすぎる気遣いサユリンゴさんは、インスタグラム