なか卯（東京都港区）が展開する丼・うどんチェーン「なか卯」の新商品「紀州南高梅おろしうどん」が5月27日午前11時に販売スタートします。【えー！】おいしそう！“豪華”新メニュー！オクラ＆かつお節トッピングも！期間限定販売の新商品は、大粒で肉厚な和歌山県産・紀州南高梅の梅干しを“ドーン”とまるごと1粒のせた一杯。爽やかな酸味が特長の梅だれと、こだわりのしょうゆだれを合わせるて、味に奥行きとキレをプ