【FENDER BASSBREAKER15】（東京八王子まっちゃん51歳）4年程前にハードオフにベースアンプとして売られていた物を購入しました。しかもジャンク扱いでした。ガリがあるとの事でしたが自分には確認できませんでした。同商品にはヘッドアンプタイプもある事がわかったので機材にはど素人ですがヘッドアンプへの改造をしてみました。木材で箱を作って載せ替えただけなので偉そうな事は語れませんが。お気に入りポイントは正面に