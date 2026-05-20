Image: JRdes / Shutterstock.com 対アルトマン訴訟でも負けたし、AI開発レースの決着はもうついちゃってる感。イーロン・マスクのAI「Grok（グロック）」の月間ダウンロード数が、1月の2000万回から4月には830万回に激減していることがWSJの調べで明らかになりました。その下がり幅、およそ60％。Recon Analyticsがアメリカ人26万人以上を対象に行なった調査でも「有料でGrokを使ってる」と