ドジャースのウィル・スミス【写真：ロイター】THE ANSWER

ウィル・スミスがIL入り 大谷翔平とのコンビも影響の可能性

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースは11日、ウィル・スミスを負傷者リストに入れたことを発表した
  • 首の炎症により、10日間の負傷者リスト(IL)に入れたとのこと
  • ファンからは「早く良くなってね」「最悪だ」と落胆の声が漏れた
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