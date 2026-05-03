G大阪は神戸に5-0で快勝J1のガンバ大阪は5月2日、百年構想リーグでヴィッセル神戸を5-0で破る快勝を収めた。この衝撃的な結果により、現地時間5月16日にアル・アウワル・パークで行われるAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）のアル・ナスル戦に向けて「準備が整っていることを証明」したと現地メディア「aawsat News」が伝えている。今回の試合結果を受けて「強力な攻撃的ショーを披露した」と報じ、サウジアラビアの強豪との対戦