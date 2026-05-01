ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・溝口勇児氏（41）がゲスト出演し“気になる”人物について言及する場面があった。「好きな人はいますか?」と直球質問をぶつけられると、溝口氏は「まあ、気になる人はいる」と一言。これを聞いたかのは「えっ、そうなんですか?!」と驚きの声をあげていた。溝口氏が「恋愛しているっていうわけでもないけど、そりゃ気になる人