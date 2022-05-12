阪神の状態がなかなか上向かない。１１日の広島戦（甲子園）に２―３の逆転負け。対広島戦はこれで開幕から引き分けをはさんで７連敗となった。【関連記事】日ハム・清宮いよいよ「最後通告」か ?金縛り三振?の深刻度とは注目を集めたのはこの日の継投策にもあった。先発は秋山。初回に先頭の堂林に右中間二塁打を許し、一死三塁から西川の打ち取ったかと思われる遊撃への内野安打で先制点を許した。その後は走者を出しなが
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