今季初の2桁奪三振…メッツをスイープ【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦に8-2で勝利した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、6回1失点の快投を見せた大谷翔平投手を絶賛。「とてもいい感触（で投げている）。球速は素晴らしかった」と開幕から安定した投球を続ける大谷を称えた。序盤から圧倒した。初回、先頭のリンドーアを98マイル（約157.7キ