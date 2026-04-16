今季初の2桁奪三振…メッツをスイープ

【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦に8-2で勝利した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、6回1失点の快投を見せた大谷翔平投手を絶賛。「とてもいい感触（で投げている）。球速は素晴らしかった」と開幕から安定した投球を続ける大谷を称えた。

序盤から圧倒した。初回、先頭のリンドーアを98マイル（約157.7キロ）で空振り三振にするなど3者凡退。2回も3者凡退に抑えると、3回は1死からメレンデスの左中間二塁打を許したが、ファム、リンドーアを2者連続で空振り三振に仕留めた。4回も3者凡退とし、連続イニング自責点ゼロを32回2/3で日本人先発投手の新記録を樹立した。

ロバーツ監督は「ストライクを奪うという意味ではカーブはそれほどよくなかったが、速球はよかった。スイーパー、スプリットも必要なときに投じることができていた」と振り返り、大谷のクレバーな投球に目を細めた。

さらに称賛は続き「とてもいい投球だった。1つのこと（投球）に集中することができていたし、（実際にそれが）役に立ったと思う」と、投手専念の決断がいい方向につながったことにも言及。「直近の登板では何度か自分自身と戦っていたが、今晩はとてもいい投球だった。5回は少し四球を与えてしまったけど、6回は立ち直ってくれた」と、6回2安打10奪三振1失点の結果を評価した。

大谷が投手に専念するのはエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来5年ぶり。13日（同14日）のメッツ戦の初回に右肩後ろに死球を受けたこともあり、ロバーツ監督は大谷を先発マウンドに専念させた。（Full-Count編集部）