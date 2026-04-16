16日のメッツ戦に6回1失点の好投で2勝目【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦で6回10奪三振2安打1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。試合後は投球を振り返るとともにまもなく1歳になる愛娘についても言及。「ただただ可愛い」などと“パパの顔”をみせていた。娘の存在が自身に与える影響について「ただただ可愛いですし、シーズン