16日のメッツ戦に6回1失点の好投で2勝目

【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦で6回10奪三振2安打1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。試合後は投球を振り返るとともにまもなく1歳になる愛娘についても言及。「ただただ可愛い」などと“パパの顔”をみせていた。

娘の存在が自身に与える影響について「ただただ可愛いですし、シーズン中はなかなか、今回も遠征に出れば何週間か会えないこともあったりしますし、すごく成長するスピードが早いので、近くで見たいなと思う反面、なかなか（一緒に）いられないっていうのは、ちょっともどかしさがありますけど。フィールドと家庭というか、家をまた別で考えてもいいので、家に帰ればリラックスしたいなと思っていますし、そこはまた切り離してやっていけたらなと思います」と語った。

さらに性格や価値観など「丸くなったのでは」との声には「僕がですか？ 僕はもともと丸いです。これ以上丸くなることはないです」と返答して笑わせた。

また、テレビ画面などに映る大谷を認識しているのか問われると「どうなんですかね？ 半々じゃないですかね。お茶のパッケージ見て『パパ、パパ』って言う時もあるし、わかっているのかわかってないのかちょっとわかんないですけど」と柔和な笑みを浮かべていた。

大谷は昨年4月19日（同20日）、自身のインスタグラムで第一子となる長女誕生を報告していた。（Full-Count編集部）