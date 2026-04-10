スポーティで都会的な印象に重厚感をプラス！スズキは、コンパクトSUV「フロンクス」向けの純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を新たに設定し、全国のスズキ販売店にて2026年4月10日から発売しました。フロンクスはスズキのインド法人「マルチ スズキ」で生産され、日本へは逆輸入車として導入されているモデルです。現在ではインドをはじめ、中南米やアフリカなど世界70以上の国と地域で販売されるグローバルモデルでも