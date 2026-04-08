オリックス、中日でプレーした後藤駿太氏オリックスと中日でプレーした後藤駿太氏は2025年限りで現役を引退し、新たな野球人生を歩み始めた。2026年シーズンからは台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟で打撃メカニクスコーチに就任。15年間の現役生活の中でトレードも経験し、自身のキャリア観に大きな影響を与えた。その経験は、指導者となった今に生きている。オリックスからトレードで中日に移籍したのは2022年7月。チームがリ