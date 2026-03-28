学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「初マタ」はなんの略？「初マタ」はなんの略か知っていますか？出産・妊娠に関係する言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「初めてのマタニティ」を略した言葉でした！初マタとは、初めて妊娠した女性・初産婦のこ