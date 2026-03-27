お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が25日、オフィシャルブログを更新。手作り料理に対する子どもたちの反応や女優・戸田恵子との交流を明かした。 江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。 この日、「子供たち爆食！！」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「本日ノンストップでした」と仕