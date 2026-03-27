ニッチェ･江上、戸田恵子からのTHE W優勝祝い、豪華中華に感激
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が25日、オフィシャルブログを更新。手作り料理に対する子どもたちの反応や女優・戸田恵子との交流を明かした。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「子供たち爆食！！」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「本日ノンストップでした」と仕事とプライベートで多忙な一日を過ごしていることを報告。 「疲れが取れなくて、時間が空くとソファーに倒れ込んでしまいます、、体力をつけなければ」と近況をつづった。
そんな中、先日初めて鮭フライを作ったという江上。「アジフライが大好きな子供たちだから、どうかなぁ？と見守っていると、、『おーいーしー！！！』と、爆食」と 子どもたちの反応を紹介。長男が５個、長女が３個もおかわりしたといい、「最近鮭高いけど、また作ってあげたいな」と母としての思いも吐露。
さらに別の日には、戸田から『THE W』優勝のお祝いを受けたことも報告。フカヒレや北京ダックなど豪華な中華料理を振る舞われたといい、「戸田さんにお会いすると、私の細胞が活性化して、超元気になれる気がするんです」と述べ、「いつもお綺麗な戸田さん ありがとうございました 愛してます」と感謝。
戸田とは、若手時代にアンパンマンのコントをきっかけに交流が始まったといい、「『おもしろい！』と、声をかけていただき、それ以来のお付き合いです」「人生って、本当に縁ですよね〜」としみじみ振り返った。
最後は「これからもう一仕事行ってきます」と明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「鮭のフライ美味しそ」「戸田さんとのスリーショットイイ写真」「フッフカヒレ〜〜北京ダック美味しそう」「戸田さん、素敵な方」などの声が寄せられている。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「子供たち爆食！！」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「本日ノンストップでした」と仕事とプライベートで多忙な一日を過ごしていることを報告。 「疲れが取れなくて、時間が空くとソファーに倒れ込んでしまいます、、体力をつけなければ」と近況をつづった。
さらに別の日には、戸田から『THE W』優勝のお祝いを受けたことも報告。フカヒレや北京ダックなど豪華な中華料理を振る舞われたといい、「戸田さんにお会いすると、私の細胞が活性化して、超元気になれる気がするんです」と述べ、「いつもお綺麗な戸田さん ありがとうございました 愛してます」と感謝。
戸田とは、若手時代にアンパンマンのコントをきっかけに交流が始まったといい、「『おもしろい！』と、声をかけていただき、それ以来のお付き合いです」「人生って、本当に縁ですよね〜」としみじみ振り返った。
最後は「これからもう一仕事行ってきます」と明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「鮭のフライ美味しそ」「戸田さんとのスリーショットイイ写真」「フッフカヒレ〜〜北京ダック美味しそう」「戸田さん、素敵な方」などの声が寄せられている。