厚生労働省は、消化器外科医不足を解消するため、食道がんや膵臓（すいぞう）がんの摘出などの高度な手術を行った際の病院への診療報酬を上乗せする。２０２６年度の診療報酬改定で、上乗せ分の３割以上が外科医の給料増に使われる仕組みを設け、医師確保につなげる。診療報酬で特定の診療科を優遇するのは初となる。消化器外科医は、長時間の手術や休日の緊急対応が求められる厳しい勤務環境にあるにもかかわらず、給料は他の