◇第6回WBC決勝米国─ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラと対戦。5回までわずか1安打に抑え込まれた。相手先発でMLB5度の2桁勝利を誇る左腕、ロドリゲスに初回2死からジャッジが見逃し三振に倒れると、2回はシュワバーも空振り三振。3回1死からチュラングがチーム初安打となる右前打を放った