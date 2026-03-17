厚生労働省の調査によると、日本人女性の平均寿命は87歳。この平均寿命を上回り、TikTokのフォロワー15万人を誇る女性がいるのをご存じだろうか。それは「のんびりおばあちゃん日記」というアカウント。おばあちゃん（93歳）の日常を孫（26歳）が発信。彼女のなんでもない日常は、多くのファンに癒やしを与えている。孫は配信や介護に苦労はあるのか。激動の時代を生きぬいた彼女が、若者に伝えたいメッセージは何なのか。お二人に