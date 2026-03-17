ネットフリックスにとっては、大誤算だったか。【もっと読む】大谷も「勝てる要素のある試合」と悔いた 侍J最悪のWBC8強止まり…井端監督チグハグ采配の痛恨3月14日（日本時間15日）に行われたWBC準々決勝で日本はベネズエラにまさかの敗退。連覇の夢は消え、初めて4強入りを逃した。この結果にXでは、《ネトフリさっさと解約したった》から《次の更新日までは見られるから、他の映画でもみるか》などさまざまな意見が飛び交い