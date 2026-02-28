フィギュアスケート男子?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）に?浮気騒動?が勃発して波紋を広げている。マリニンはフィギュアスケート女子の李海仁（イ・ヘイン＝韓国）との熱愛が米メディアを中心に報道され話題騒然となっている。そうした中、マリニンに別の女性との?親密関係?が浮上。米メディア「ビッグリード」は「マリニンとグレイシー・ゴールドの浮気のウワサが動画の拡散後に浮上している。五輪は終わったにも