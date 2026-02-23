『多頭飼いに向いていない犬』4選 1世帯あたりの犬の平均飼育頭数は増加傾向＝多頭飼いは増えているとのデータもあるほど、ポピュラーともいえる多頭飼い。実際、複数頭散歩している人を目にする機会も増えた印象があります。 しかし中には、多頭飼いに向いていない犬も存在します。そんなわんこの特徴をご紹介しますので「もう一匹お迎えしようかな」そう検討している方はぜひ参考にしてください。 1.他の犬への