『多頭飼いに向いていない犬』4選

1世帯あたりの犬の平均飼育頭数は増加傾向＝多頭飼いは増えているとのデータもあるほど、ポピュラーともいえる多頭飼い。実際、複数頭散歩している人を目にする機会も増えた印象があります。

しかし中には、多頭飼いに向いていない犬も存在します。そんなわんこの特徴をご紹介しますので「もう一匹お迎えしようかな」そう検討している方はぜひ参考にしてください。

1.他の犬への攻撃性が高い

先住犬の性格として攻撃性が高い場合は、多頭飼いに向いていないといえます。攻撃性が高い＝警戒心が強いので縄張り意識が強く、後からきたわんこにテリトリーを荒らされぬよう攻撃的になります。

後輩犬に吠えたり、噛みつこうとしたり…といった行動をとる可能性が高くなります。後輩犬の一挙手一投足に過敏に反応しストレスを抱えてしまいます。先住犬のためにも、多頭飼いは控えたほうが良いでしょう。

2.飼い主に過度に依存している

飼い主さんへの依存度が高い犬も多頭飼いには不向きです。新たにわんこを迎えると、どうしてもしばらくの間は後輩犬に目を配る必要があります。そうなると、今まで飼い主さんの愛情を独り占めしていた先住犬は不満に思います。

『ご主人様をとられる！』とライバル視し、後輩犬を受け入れることができません。ストレスから攻撃的になることも考えられるので、多頭飼いは慎重になる必要があるでしょう。

3.問題行動がある

吠え癖や噛み癖、いたずらが多いなど、先住犬に問題行動が多くある場合も、多頭飼いに向いていません。新たにわんこを迎えることでストレスがかかり、問題行動が悪化する危険性があります。

一方で、後輩犬が真似をして同じ行動をとってしまうリスクも生じます。1匹でも大変なのに2匹になるとその大変さは想像に難くありません。問題行動を改善してから次のわんこをお迎えしましょう。

4.先住犬との年齢差がありすぎる

片方がシニア犬で片方が子犬といった、年齢差がありすぎる場合も要注意。年齢が10歳以上離れていると、多頭飼いがうまくいかないケースが多いです。若い犬をお迎えして先住犬が元気になった…と好転したケースもありますが、そう多くはないでしょう。

体力、気力、食欲、睡眠…様々な面で若い犬とシニア犬は生活スタイルが異なります。シニア犬に合わせると片方は鬱憤が溜まり、若い犬に合わせるとシニア犬は疲れ果ててしまう、これでは共同生活するには困りものです。

お迎え後、後悔しないために知っておくべきこと

ここまで「多頭飼いに向かない犬の特徴」をお伝えしました。それでも熟考を重ねた結果、家族としてわんこを迎える方のために、後悔しないよう事前に知っておくべきポイントを押さえておきましょう。

増える飼育費用を算出する 迎える犬との相性をみる 先住犬ファーストを徹底 愛情は平等に

新たにわんこのお迎えを検討する場合、1匹増えたことによる飼育費用を算出しましょう。ケージなどの飼育用品、フードに医療費、保険料などをきっちり算出します。小型犬か大型犬かによっても費用は大きく変わります。経済的に無理はないのか…まずは現実的な問題をクリアする必要があります。

次に、わんこ同士の相性を見てください。可能であればトライアル期間を設けて、共同生活ができそうなのかをじっくり見極めましょう。

いざわんこをお迎えしたら、「先住犬ファースト」「愛情は平等に」これらの心がけは必須です。先住犬にストレスがかかっているようであれば、無理に距離を縮める必要はありません。多頭飼いは飼い主さんの忍耐も求められます。飼い主さんの態度が原因で犬同士の関係を悪化させないように注意してください。

まとめ

「1匹も2匹も同じだろう」そう考える方もいるかもしれませんが、費用も手間も責任も倍以上になると思ってください。そして先住犬の愛情はそのままに、新しい子を迎えてあげましょう。

わんこ同士で関係性を深めることも必要ですが、飼い主さんがうまくサポートしてあげる場面も求められます。「うちの子は多頭飼いに向いているのか」を熟考し、それでも「この子のために」と思えるようであれば、次のわんこをお迎えすることを検討してくださいね。