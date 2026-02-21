人気チョコバー「ブラックサンダー」から、春気分を先取りできる新フレーバーが登場します。アイスの王道・バニラ＆チョコチップをイメージした味わいで、ひと口で気分が明るくなるポップな一本♡2026年2月24日(火)より全国のコンビニエンスストアで先行発売、3月16日(月)よりスーパーやドラッグストアでも順次発売されます。 アイス気分の贅沢フレーバー 「バニ