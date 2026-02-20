大阪市水道局は１９日、約５億６０００万円相当の金塊２１キロの寄附があったと発表した。同市の公式サイトで「本市水道事業に寄与することを望まれる方から、金地金をご寄附いただきました。貴重なご寄附をいただきましたことに感謝するとともに、寄附者のご意向を踏まえ、水道管の老朽化対策など、水道事業で大切に活用させていただきます」と報告した。大阪市では水道管の老朽化による道路の冠水など水漏れ事故が多発。ニ